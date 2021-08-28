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«Я такой же, как и вы». Шунин подошёл к трибуне «Динамо» после матча с «Локомотивом»

«Я такой же, как и вы». Шунин подошёл к трибуне «Динамо» после матча с «Локомотивом»
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин подошёл к болельщикам бело-голубых после окончания матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Шунин провёл 300-й матч в составе «Динамо». Болельщики после матча скандировали: «Это целая эпоха — Шунин Антоха!». 34-летний футболист поблагодарил фанатов за поддержку.

«Ребят, хочу сказать вам огромное спасибо. Для меня это большая цифра. Я с семи лет в этом клубе, отдаюсь и буду отдаваться полностью. Может что-то получаться или не получаться. Хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку, за то, что вы всегда рядом. Я такой же, как и вы — с первого дня и до последнего буду динамовцем. Спасибо!» — сказал Шунин. Видео с речью голкипера опубликовано в «инстаграме» vperedgusari.

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