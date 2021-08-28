Рыбус сфотографировался с владельцем «Легии» в аэропорту Варшавы

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус на своей странице в «твиттере» опубликовал совместное фото с владельцем «Легии» Дариушем Мидоуским, сделанное в варшавском аэропорту.
Польский игрок сопроводил фото задумчивым эмодзи.
Футболист выступает за «Локомотив» с 2017 года. Ранее он играл за «Лион», «Терек» и «Легию». В сборную Польши вызывается с 2009 года.
В матче с «Динамо» (1:1) Рыбус провёл на поле все 90 минут. Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Локомотив» открыл счёт в матче на 23-й минуте. Гол забил нападающий железнодорожников Фёдор Смолов. На 41-й минуте «Динамо» восстановило равенство на табло усилиями Себастьяна Шиманьски.
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