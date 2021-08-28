Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Болонья». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Шерифа» Вернидуб: нам выпали три суперклуба в ЛЧ. Мы тоже один из таких

Тренер «Шерифа» Вернидуб: нам выпали три суперклуба в ЛЧ. Мы тоже один из таких
Комментарии

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Напомним, молдавский клуб сыграет в группе D с «Интером», «Реалом» и «Шахтёром».

«Понятно, что три суперклуба нам выпали. Мы тоже один из таких. Будем стараться показать себя с лучшей стороны. «Реал», «Интер», «Шахтёр» – гранды в своих странах, которые постоянно играют в Лиге чемпионов. Для нас – это сказка. Хочу, чтобы она как можно дольше продолжалась.

«Шахтер» – команда, с которой всегда сражались. Хотели всегда победить, но «Шахтёр» есть «Шахтёр». Будем думать как с ними сражаться, а там жизнь покажет», — приводит слова Вернидуба сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

Новость по теме
Де Дзерби высказался о попадании «Шахтёра» в группу ЛЧ с «Реалом», «Интером» и «Шерифом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021