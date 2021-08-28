Тренер «Шерифа» Вернидуб: нам выпали три суперклуба в ЛЧ. Мы тоже один из таких
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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Напомним, молдавский клуб сыграет в группе D с «Интером», «Реалом» и «Шахтёром».
«Понятно, что три суперклуба нам выпали. Мы тоже один из таких. Будем стараться показать себя с лучшей стороны. «Реал», «Интер», «Шахтёр» – гранды в своих странах, которые постоянно играют в Лиге чемпионов. Для нас – это сказка. Хочу, чтобы она как можно дольше продолжалась.
«Шахтер» – команда, с которой всегда сражались. Хотели всегда победить, но «Шахтёр» есть «Шахтёр». Будем думать как с ними сражаться, а там жизнь покажет», — приводит слова Вернидуба сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».
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