Роналду решил отказаться от перехода в «Манчестер Сити» после разговора с Гвардиолой
Поделиться
Нападающий Криштиану Роналду принял решение не переходить из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» после разговора с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, сообщает La Repubblica.
По информации источника, каталонский специалист был холоден в разговоре с Роналду, а также отметил, что не может гарантировать 36-летнему португальцу место в стартовом составе «Манчестер Сити». После этого Роналду решил отказаться от перехода в стан «горожан» и вернулся в «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб 27 августа. Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал».
Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
Новость по темеКапелло: Роналду сделал выводы о нынешнем «Ювентусе»
Комментарии
- 28 августа 2021
-
16:36
-
16:23
-
16:23
-
16:22
-
16:17
-
16:11
-
16:04
-
16:04
-
15:46
-
15:41
-
15:40
-
15:28
-
15:23
-
15:19
-
15:14
-
15:12
-
15:10
-
14:58
-
14:56
-
14:50
-
14:50
-
14:44
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:15
-
14:14
-
14:11
-
14:07
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:45
-
13:41
Партнерский контент