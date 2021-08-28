Роналду решил отказаться от перехода в «Манчестер Сити» после разговора с Гвардиолой

Нападающий Криштиану Роналду принял решение не переходить из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» после разговора с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, сообщает La Repubblica.

По информации источника, каталонский специалист был холоден в разговоре с Роналду, а также отметил, что не может гарантировать 36-летнему португальцу место в стартовом составе «Манчестер Сити». После этого Роналду решил отказаться от перехода в стан «горожан» и вернулся в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб 27 августа. Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал».



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