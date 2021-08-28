Капелло: Роналду сделал выводы о нынешнем «Ювентусе»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал переход португальского нападающего Криштиану Роналду из туринского клуба в «Манчестер Юнайтед».



«Думаю, у Криштиану своя логика. Он возвращается домой. «Манчестер Юнайтед» открыл ему дорогу, теперь он завершит свою карьеру там. Правда об этом переходе известна только тем, кого это касается. Думаю, что переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» — это правильный счастливый конец. Думаю, Криштиану сделал выводы о нынешнем «Ювентусе». Полагаю, в его видении «Ювентус» не в состоянии бороться на международной арене. После трёх лет безуспешных попыток в Лиге чемпионов это могло стать причиной для ухода», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.