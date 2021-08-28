Орлов пошутил, что Роналду сбежал из «Ювентуса», испугавшись «Зенита»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал жребий «Зенита» в Лиге чемпионов и переход португальского нападающего Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«По жребию «Зениту» в Лиге чемпионов попался выдающийся футболист Криштиану Роналду. Он же за «Ювентус» тогда выступал. Но Роналду убежал, потому что надо было играть против «Зенита». Испугался, перебежал в Англию. Шутка на заметку.

«Шведский «Мальмё» — это команда нашего уровня. Будем с ними вести борьбу за третье место. В «Ювентус» пришёл Аллегри, и они будут перестраиваться. Этим можно воспользоваться. Там будут пробелы, тем более что ушёл Роналду. Ну а «Челси» — это да, это бронепоезд, который трудно сбить. Правда, в Суперкубке они не были так сильны, как в Лиге чемпионов. Значит, им тоже ещё надо набирать форму.



Я слышал, как Ракицкий сказал, что мы дома поддушим и «Челси», и «Ювентус» своими болельщикам. Надо добиться, чтобы Роспотребнадзор разрешил тысяч 50 болельщиков. Эмоциональную составляющую никто не отменял. Ну а наши запросы те же – надо из группы выходить, пусть даже с третьего места – в Лигу Европы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит» сыграет с «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб 27 августа. Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал».



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