Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом». В матче третьего тура английской Премьер-лиги на «Этихаде» «горожане» одержали крупную победу над «канонирами» со счётом 5:0.

«Мы забили гол, но не заслуживали его. После 2:0 и удаления Джаки игра стала совсем иной. Для нас, в отличие от соперника, это прекрасный день. Что касается Феррана Торреса, то прошлый сезон он отыграл исключительно хорошо. Он действует на этой позиции как лучшие нападающие», — цитирует главного тренера «Манчестер Сити» официальный «твиттер» «горожан».

Во встрече с «Арсеналом» испанский нападающий Ферран Торрес отметился дублем и голевой передачей.

После трёх туров подопечные Пепа Гвардиолы имеют в своём активе 6 очков и делят первое место с «Вест Хэмом», «Челси», «Ливерпулем», «Брайтоном» и «Тоттенхэмом». Лондонский «Арсенал» замыкает турнирную таблицу, потерпев три поражения подряд.