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Нападающий «Брентфорда» отметился голом в АПЛ. Он забивал в четырёх дивизионах страны

Нападающий «Брентфорда» отметился голом в АПЛ. Он забивал в четырёх дивизионах страны
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Форварду «Брентфорда» Айвану Тони покорилось уникальное достижение. Он забивал голы в четырёх сильнейших дивизионах Англии, сообщает портал 101greatgoals.

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Вилла Парк» проходит матч между «Астон Виллой» и «Брентфордом». Счёт в этой встрече был открыт на 7-й минуте Айваном Тони.

Гол Тони

Теперь, забив в матче английской Премьер-лиги, нападающий имеет голы в 4 высших дивизионах страны. Прежде точные удары удавались ему в Чемпионшипе, а также Лиге 1 и Лиге 2.

В «Брентфорд» английский форвард перешёл 1 сентября 2020 года из «Питерборо» за € 5,60 млн. В 54 матчах во всех турнирах за «пчёл» на его счету 34 гола, 10 результативных передач, 8 жёлтых карточек и одна красная.
В следующем туре «Брентфорду» предстоит сыграть дома. Его соперником станет «Брайтон энд Хоув Альбион».

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