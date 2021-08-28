Нападающий «Брентфорда» отметился голом в АПЛ. Он забивал в четырёх дивизионах страны

Форварду «Брентфорда» Айвану Тони покорилось уникальное достижение. Он забивал голы в четырёх сильнейших дивизионах Англии, сообщает портал 101greatgoals.



Сегодня, 28 августа, на стадионе «Вилла Парк» проходит матч между «Астон Виллой» и «Брентфордом». Счёт в этой встрече был открыт на 7-й минуте Айваном Тони.

Гол Тони

Теперь, забив в матче английской Премьер-лиги, нападающий имеет голы в 4 высших дивизионах страны. Прежде точные удары удавались ему в Чемпионшипе, а также Лиге 1 и Лиге 2.



В «Брентфорд» английский форвард перешёл 1 сентября 2020 года из «Питерборо» за € 5,60 млн. В 54 матчах во всех турнирах за «пчёл» на его счету 34 гола, 10 результативных передач, 8 жёлтых карточек и одна красная.

В следующем туре «Брентфорду» предстоит сыграть дома. Его соперником станет «Брайтон энд Хоув Альбион».