Полузащитник «Уфы» Бизоза перейдёт в датский «Венсюсселе»
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Полузащитник Парфе Бизоза перейдёт из «Уфы» в датский клуб «Венсюсселе». О договорённости клубов сообщила пресс-служба «Уфы».
Клуб из Башкирии поблагодарил футболиста за выступление за команду и пожелал ему успехов.
«Футбольный клуб «Уфа» и датский «Венсюссель» договорились о трансфере полузащитника Парфе Бизозы. Мы благодарим Парфе за совместную работу и желаем удачного продолжения профессиональной карьеры», — говорится в сообщении.
Бизоза выступал за «Уфу» с февраля 2021 года. Он перебрался в российский клуб из норвежского «Олесунна». За это время футболист провёл 11 матчей, но так и не отметился результативными действиями.
Бизоза является футболистом сборной Бурунди. Сумма трансфера не разглашается.
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