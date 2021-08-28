Валерий Карпин: игрокам можно и нужно ехать в Европу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что российские игроки должны играть в европейских клубах.

«Игрокам можно и нужно ехать в Европу, но это на откуп им остаётся. Чем больше конкурентной среды, тем лучше. Не только для футболиста, но и для бизнеса.



Будем стараться вернуть доверие болельщиков. Оставим на поле всё. Хватит этого для победы или нет — пока не знаю.



Перенести следующие туры в даты сборов не просил. Просить не буду», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Валерий Карпин возглавил сборную России после ухода со своего поста Станислава Черчесова. Он покинул сборную России после Евро-2020, где россияне заняли последнее место в своей группе.



Ранее Карпин также возглавлял «Ростов», изначально он совмещал посты. Но затем специалист решил сосредоточиться на работе со сборной России.