Юрген Клопп: «Челси» заслужил ничью в сегодняшнем матче

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат в матче с «Челси». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Было тяжело. Мы очень хорошо играли в первом тайме. У Челси» был первый момент и мы пропустили. Все, кто смотрит английскую Премьер-лигу знает, что они отличная команда. Но в конце тайма мы забили заслуженный гол.

Многие думают, что против десятерых играть проще. Но это не совсем так. Есть две вещи: да, у тебя преимущество во владении, но тебе приходится атаковать против 10 человек, 8 из которых находятся чуть ли не в своей штрафной. Конечно, мы можем это использовать. Мы нанесли много ударов издалека, но Менди сегодня был хорош.

Мне понравился наш уровень интенсивности, отлично нас поддерживали и фанаты, но это заслуженная ничья, «Челси» заслужил её», — сказал Клопп после матча.