«Лион» получил согласие Азмуна на переход из «Зенита, клубы близки к договорённости

«Зенит» и «Лион» близки к соглашению по трансферу форварда питерцев Сердара Азмуна, утверждает L’Equipe. По данным французского издания, французский клуб может заплатить за Азмуна € 15 млн и бонусы. При этом сделка состоится лишь в том случае, если «Зенит» найдёт подходящую замену для иранского нападающего.
Также подчёркивается, что «Лион» договорился с самим игроком. Он согласен на переход.
Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс назвал Азмуна одной из главных целей «Лиона». Кроме того, спортивный директор французского клуба Венсан Понсо подтвердил, что «Лион» ведёт переговоры с «Зенитом».
Однако сумма трансфера может стать серьёзным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».
- 28 августа 2021
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