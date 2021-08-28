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Президент «Лиона»: Азмун — одна из главных целей, но это очень сложный транcфер

Президент «Лиона»: Азмун — одна из главных целей, но это очень сложный транcфер
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Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что трансфер форварда «Зенита» Сердара Азмуна будет сложно осуществить.

«Азмун — одна из главных целей «Лиона». Но этот трансфер очень сложен, поэтому у нас есть ещё один или два других варианта, которые мы прорабатываем», — цитирует Оляса Foot01.

Заместитель генерального директора «Лиона» Венсан Понсо ранее подтвердил, что клуб ведёт переговоры по Азмуну. Сообщалось, что «Лион» сделал стартовое предложение по покупке нападающего «Зенита». Французский клуб готов приобрести иранца за € 11 млн.

Азмун готов перейти в «Лион», однако сумма трансфера может стать серьёзным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».

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