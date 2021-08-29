Тренер «Легии»: ассоциации со «Спартаком» в последние годы были положительными
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Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич прокомментировал результат жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. «Легия» сыграет в одной группе с московским «Спартаком», «Наполи» (Италия) и «Лестером» (Англия).
«Это фантастическая жеребьёвка! Мы получили в соперники отличные команды. Мы хотим играть в Европе и проявить себя там. Мы сыграем с моим любимым тренером Бренданом Роджерсом. Также мы встретимся со «Спартаком». Я знаю, что ассоциации со «Спартаком» у «Легии» в последние годы были позитивными.
В марте я посетил матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона». Когда я там был, мечтал, что однажды сыграю на том стадионе в качестве тренера. В общем, мечта сбылась», — цитирует тренера «Легии» издание TVP Sport.
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