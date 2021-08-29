Кавазашвили: трансфер Кофрие — очередное необдуманное телодвижение руководства «Спартака»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение «Спартака» подписать контракт с бельгийским защитником Максимилиано Кофрие. Сегодня, 29 августа, «Спартак» объявил о переходе игрока.
«Знаю только, что бельгийская команда Кофрие занимает 12-е место. Если они нашли такого «классного» защитника… не знаю, кто был инициатором данной покупки: Витория или кто-то из окружения господина Федуна. Эта фамилия появилась абсолютно случайно несколько дней назад.
Понимаю, что классная команда всегда берёт классных игроков. Видимо, в «Спартаке» комплектованием команды занимаются по остаточной стоимости. Может, хотят купить дёшево, а потом продать дороже. Но я в этом сомневаюсь. Многие иностранцы основного состава дорого не стоят. Покупать их никто не будет. Очередное необдуманное телодвижение руководства «Спартака», — сказал Кавазашвили корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.
- 29 августа 2021
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