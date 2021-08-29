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В переговорах ЦСКА и «Вест Хэма» по Влашичу наметился прогресс

В переговорах ЦСКА и «Вест Хэма» по Влашичу наметился прогресс
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В переговорах ЦСКА и «Вест Хэма» по поводу перехода в лондонский клуб полузащитника Николы Влашича наметился серьёзный прогресс, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, английский клуб заплатил за игрока около € 30 млн, а также бонусы.

Ранее «Вест Хэм» рассматривал кандидатуру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, но клубы так и не договорились. При этом в прошлом году Лингард уже выступал за «молотобойцев» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Влашич близок к переходу в «Милан», но ЦСКА и итальянский клуб так и не смогли договориться о сумме. «Милан» предпочитал вариант с арендой игрока, а ЦСКА настаивал на продаже. Сам Влашич давал понять, что хочет покинуть ЦСКА.

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