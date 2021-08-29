«Ротор» в шестой раз в восьми турах ФНЛ сыграл вничью

В ФНЛ состоялись два матча 8-го тура.

«Томь» в Томске принимала «Ротор», который в прошлом сезоне выступал в РПЛ. Встреча команд закончилась со счётом 1:1. На 44-й минуте «Томь» вышла вперёд — Александр Ставпец реализовал пенальти. На 80-й минуте Игорь Школик восстановил равновесие.

«Ротор» уже в шестой раз в восьми турах ФНЛ сыграл вничью. Волгоградцы набрали 9 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. «Томь» набрала 10 очков и поднялась на 11-е место.

Ещё один матч 8-го тура состоялся в Красноярске, где «Енисей» принимал «Волгарь». Встреча команд закончилась со счётом 2:2. На 43-й минуте гостей вывел вперёд Артём Симонян, реализовавший пенальти. «Енисей» ответил точными ударами Алексея Скворцова и Александра Масловского, но гости ушли от поражения уже в компенсированное время — отличился Илья Стефанович.

«Енисей» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место, а «Волгарь», набрав 5 очков, занимает 17-е место.