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«Ротор» в шестой раз в восьми турах ФНЛ сыграл вничью

«Ротор» в шестой раз в восьми турах ФНЛ сыграл вничью
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В ФНЛ состоялись два матча 8-го тура.

«Томь» в Томске принимала «Ротор», который в прошлом сезоне выступал в РПЛ. Встреча команд закончилась со счётом 1:1. На 44-й минуте «Томь» вышла вперёд — Александр Ставпец реализовал пенальти. На 80-й минуте Игорь Школик восстановил равновесие.

«Ротор» уже в шестой раз в восьми турах ФНЛ сыграл вничью. Волгоградцы набрали 9 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. «Томь» набрала 10 очков и поднялась на 11-е место.

Ещё один матч 8-го тура состоялся в Красноярске, где «Енисей» принимал «Волгарь». Встреча команд закончилась со счётом 2:2. На 43-й минуте гостей вывел вперёд Артём Симонян, реализовавший пенальти. «Енисей» ответил точными ударами Алексея Скворцова и Александра Масловского, но гости ушли от поражения уже в компенсированное время — отличился Илья Стефанович.

«Енисей» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место, а «Волгарь», набрав 5 очков, занимает 17-е место.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 2
Волгарь
Астрахань
0:1 Симонян – 43' (пен)   1:1 Скворцов – 68'   2:1 Масловский – 73'   2:2 Стефанович – 90+2' (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
1 : 1
Ротор
Волгоград
1:0 Ставпец – 44' (пен)   1:1 Школик – 80'
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