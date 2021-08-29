«Локомотив» планирует сменить главу медицинского департамента

Руководство «Локомотива» в ближайшее время планирует сменить главу медицинского департамента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в московском клубе. Руководство сейчас ведёт поиск кандидатов. Как только он завершится, Алексей Репетюк, нынешний директор медицинского департамента «Локомотива», покинет свой пост. Одной из причин такого решения стала история с травмой полузащитника Антона Миранчука.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, жёстко раскритиковал Репетюка. Он назвал его «иудой», возложив вину за травмы полузащитника на медицинский штаб москвичей. Также Шпинёв заявил, что Репетюк «находится не на своём месте».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в шести турах.