«Наполи» Спаллетти обыграл «Дженоа» с Кришито и Эрнани

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Дженоа». Встреча, которая проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершилась со счётом 2:1. Команда Лучано Спаллетти одержала вторую победу подряд.
На 39-й минуте счёт открыл полузащитник неаполитанской команды Фабиан Руис, ему ассистировал Маттео Политано. В начале второго тайма форвард «Дженоа» Горан Пандев забил ответный гол, однако его отменили после вмешательства VAR. Затем Андреа Камбьязо всё-таки сравнял счёт, голевую передачу отдал Паоло Гильоне. Победный гол на 84-й минуте забил форвард «Наполи» Андреа Петанья, результативной передачей отметился Мариу Руй.
В составе «Дженоа» весь матч провёл экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито, ещё один бывший футболист питерцев Эрнани был заменён в перерыве.
«Наполи» набрал 6 очков и занимает третье место в таблице, «Дженоа» (0) — 19-е.
- 29 августа 2021
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