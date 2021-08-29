«Наполи» Спаллетти обыграл «Дженоа» с Кришито и Эрнани

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Дженоа». Встреча, которая проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершилась со счётом 2:1. Команда Лучано Спаллетти одержала вторую победу подряд.

На 39-й минуте счёт открыл полузащитник неаполитанской команды Фабиан Руис, ему ассистировал Маттео Политано. В начале второго тайма форвард «Дженоа» Горан Пандев забил ответный гол, однако его отменили после вмешательства VAR. Затем Андреа Камбьязо всё-таки сравнял счёт, голевую передачу отдал Паоло Гильоне. Победный гол на 84-й минуте забил форвард «Наполи» Андреа Петанья, результативной передачей отметился Мариу Руй.

В составе «Дженоа» весь матч провёл экс-игрок «Зенита» Доменико Кришито, ещё один бывший футболист питерцев Эрнани был заменён в перерыве.

«Наполи» набрал 6 очков и занимает третье место в таблице, «Дженоа» (0) — 19-е.