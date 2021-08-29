«Атлетико» и «Вильярреал» объявили составы на матч Примеры. Россиянин Иосифов — в запасе
Поделиться
Стали известны составы «Атлетико Мадрид» и «Вильярреала» на матч 3-го тура испанской Примеры.
Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Главным арбитром матча назначен Сесар Сото Градо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико М» — «Вильярреал».
«Атлетико Мадрид»: Облак, Эрмосо, Триппьер, Хименес, Савич, Льоренте, Коке, Лемар, Карраско, Суарес, Корреа.
Запасные: Леком, Фелипе, Врсалько, Лоди, Симеоне, Кондогбиа, Де Пауль, Ньигес, Камельо, Матеус.
«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Морено, Манди, Альбиоль, Эступиньян, Капу, Тригерос, Пино, Диа, Морено.
Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Куэнка, Гаспар, Коклен, Иборра, Иосифов, Педраса, Пенья, Алькасер, Груневелд, Раба.
Комментарии
- 29 августа 2021
-
23:02
-
22:40
-
22:39
-
22:28
-
22:22
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:58
-
21:57
-
21:40
-
21:38
-
21:25
-
21:18
-
21:17
-
21:17
-
21:15
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:39
-
20:28
-
20:25
-
20:10
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:54
-
19:51
-
19:29
-
19:27
-
19:24
-
18:59
-
18:58
-
18:43
Партнерский контент