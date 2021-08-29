«Атлетико» и «Вильярреал» объявили составы на матч Примеры. Россиянин Иосифов — в запасе

Стали известны составы «Атлетико Мадрид» и «Вильярреала» на матч 3-го тура испанской Примеры.



Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Главным арбитром матча назначен Сесар Сото Градо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико М» — «Вильярреал».



«Атлетико Мадрид»: Облак, Эрмосо, Триппьер, Хименес, Савич, Льоренте, Коке, Лемар, Карраско, Суарес, Корреа.



Запасные: Леком, Фелипе, Врсалько, Лоди, Симеоне, Кондогбиа, Де Пауль, Ньигес, Камельо, Матеус.



«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Морено, Манди, Альбиоль, Эступиньян, Капу, Тригерос, Пино, Диа, Морено.



Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Куэнка, Гаспар, Коклен, Иборра, Иосифов, Педраса, Пенья, Алькасер, Груневелд, Раба.