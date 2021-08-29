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«ПСЖ» обыграл «Реймс» в дебютном матче Месси

«ПСЖ» обыграл «Реймс» в дебютном матче Месси
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В матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Реймс» проиграл «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась со счётом 0:2.

На 16-й минуте счёт открыл форвард парижан Килиан Мбаппе. Анхель Ди Мария технично навесил с правого фланга в штрафную на голову Мбаппе, который опередил Эндрю Гравильона и с нескольких метров отправил мяч в ближний угол ворот. Во втором тайме Мбаппе оформил дубль. Ашраф Хакими рванул в контратаку по правому флангу, прошёл до линии штрафной и выполнил великолепную кручёную передачу низом к дальней штанге, которую Мбаппе замкнул ударом в касание с нескольких метров.

Нападающий Лионель Месси дебютировал за «Пари Сен-Жермен» в матче с «Реймсом». Аргентинец вышел на поле на 66-й минуте встречи при счёте 2:0 в пользу парижан, заменив нападающего Неймара.

«ПСЖ» набрал 12 очков в четырёх матчах и единолично возглавил таблицу Лиги 1. «Реймс» (3) — на 17-м месте.

Франция - Лига 1. 4-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 21:45 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 16'   0:2 Мбаппе – 63'
Комментарии
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