«Рома» с Шомуродовым разгромила «Салернитану»

Сегодня, 29 августа, «Салернитана» принимала на своём поле римскую «Рому». Встреча 2-го тура итальянской Серии А проходила на стадионе «Ареки» в Салерно (Италия) и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0. Экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, ныне выступающий за «Рому», вышел на поле с замены на 78-й минуте.

Первый тайм этого противостояния завершился без голов, но во второй половине встречи более высокий класс «Ромы» дал о себе знать. На 48-й минуте счёт в матче открыл Лоренцо Пеллегрини. Спустя четыре минуты Жордан Верету удвоил преимущество «волков». Третий гол римлян на 69-й минуте забил Тэмми Абрахам. А точку в матче своим голом на 79-й минуте поставил всё тот же Пеллегрини.

Таким образом, в двух стартовых турах нового сезона чемпионата Италии «Рома» набрала 6 очков. На счету «Салернитаны» ноль набранных очков за два матча.