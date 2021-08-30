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От «инстаграма» «Ювентуса» отписались 200 тыс. человек после ухода Криштиану Роналду

От «инстаграма» «Ювентуса» отписались 200 тыс. человек после ухода Криштиану Роналду
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От официального «инстаграма» «Ювентуса» отписались 200 тыс. человек после ухода португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб 27 августа. Изначально сообщалось, что Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», но «горожане» вышли из переговоров. Последним клубом португальца был «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал».

Ранее сообщалось, что на «инстаграм» «Манчестер Юнайтед» подписались 1,8 млн человек после возвращения Роналду.

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