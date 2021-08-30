Экс-гендиректор «Милана» Галлиани: Месси? В моё время мы бы попытались подписать его

Бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани, ныне занимающий аналогичную должность в клубе Серии Б «Монца», которой владеет Сильвио Берлускони, рассказал, что в эпоху своего правления бы попытался подписать Лионеля Месси при появлении такой возможности.



«Я часто общаюсь со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо. Он был у меня в качестве игрока, помощника, техническим директором, а также тренером «Милана» и «Интера». В общем, я его хорошо знаю.



Месси? Наверняка «Милан» моей эпохи попытался бы подписать его. Когда-то нам удалось пригласить ван Бастена, за которым охотилась «Барселона», но в те годы в Италии мы были на пике. Когда-то Серия А была точкой финиша, теперь я боюсь, что она становится отправной точкой. Права на телевидение в настоящее время наказывают нас. Сейчас приоритетом игроков является Англия и Испания, нежели Италия.

Сарри? Конечно, он был очень близок к тому, чтобы возглавить «Милан» в своё время, как и многие другие, например, у нас были длительные переговоры с Эмери. Это похоже на то, когда вы ухаживаете за женщиной так долго, но в итоге не получаете ничего», — цитирует Галлиани Milan News со ссылкой на Sky Sport Italia.