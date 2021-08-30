Давид де Хеа отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал возвращение в клуб португальского форварда Криштиану Роналду.
«Это словно мечта для всех болельщиков „Манчестер Юнайтед“, для нас. Просто великолепно, что он вернулся. Вы можете ощутить атмосферу. Надеюсь, он сможет привнести в нашу игру нечто особенное, чтобы команда стала лучше. Здорово, что теперь он с нами», — приводит слова де Хеа официальный сайт клуба.
Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Португалец уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. С «Манчестер Юнайтед» он трижды становился чемпионом Англии, был обладателем Кубка страны, побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.
В матче третьего тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Мэйсон Гринвуд.
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