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Форвард «Болоньи» станет одноклубником Кокорина

Форвард «Болоньи» станет одноклубником Кокорина
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Нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини продолжит карьеру в «Фиорентине», сообщает журналист Николо Скира на свой странице в «Твиттере».

По информации источника, 24-летний итальянский форвард перейдёт в стан «фиалок» на правах аренды. Арендное соглашение будет включать опцию обязательного выкупа трансфера игрока за € 15 млн. Контракт Орсолини будет рассчитан до 2026 года.

Напомним, в составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Орсолини выступает за «Болонью» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 2 матчах итальянской Серии А и отдал одну результативную передачу. Ранее форвард играл за «Асколи», «Ювентус» и «Аталанту». С 2019 года Орсолини вызывается в национальную команду Италии.

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