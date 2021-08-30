РФС объявил о продлении контракта с техническим спонсором до 2026 года

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о заключении соглашения о продлении технического спонсорства с компанией adidas до 2026 года.
«Партнерство РФС и adidas началось 13 лет назад. И мы рады, что достигли соглашения о его продолжении. Компания adidas не только экипирует наши сборные: вместе мы реализуем целый ряд спортивных и социальных проектов, направленных на развитие всех разновидностей футбола в России, а также на дальнейший рост массовости и популярности спорта номер один в стране. Наше соглашение подразумевает продолжение этих проектов и реализацию новых инициатив», — отметил президент РФС Александр Дюков.
«Мы рады продолжению сотрудничества с РФС, оставаясь надежным спортивным партнером уже на протяжении 13 лет. Мы верим, что спорт способен менять жизни людей к лучшему и вместе с РФС мы укрепим позиции нашего бренда в футбольной категории, а также поспособствуем дальнейшей популяризации и развитию различных направлений футбола в России. Игровые формы всех сборных команд России будут разработаны по индивидуальному дизайну с учетом национальных и культурных особенностей с применением инновационных технологий и использованием переработанных материалов, как и для других ведущих мировых федераций и клубов, сотрудничающих с брендом», — сказал управляющий директор adidas в России и СНГ Руперт Кэмпбелл.
- 30 августа 2021
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