Куман раскритиковал болельщиков «Барселоны» за освистывание Гризманна

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после матча испанской Примеры с «Хетафе» (2:1) прокомментировал свист болельщиков в адрес нападающего каталонцев Антуана Гризманна.



«Как тренер я не могу понять, почему болельщики свистят в адрес одного из наших игроков. Это нехорошо. Можно выражать недовольство, если футболист демонстрирует пренебрежительное отношение или вовсе не работает. У Гризманна были трудности, ему не повезло, но это была просто игра. Как и у всех нападающих, у него бывают хорошие и плохие дни. Есть матчи, в которых игрок не может найти себе места. К тому же, мы не создавали ему моментов», — приводит слова Кумана Goal.com.



После трёх туров «Барселона» имеет в активе 7 очков. «Хетафе» пока не набрал ни одного очка и занимает 18 строчку в турнирной таблице.

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