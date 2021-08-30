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Рубен Диаш: у нас с «Манчестер Сити» одинаковые амбиции

Рубен Диаш: у нас с «Манчестер Сити» одинаковые амбиции
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Защитник Рубен Диаш прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити». Новое соглашение 24-летнего португальского футболиста рассчитано до лета 2027 года.

«Это очень много значит для меня. Я счастлив быть здесь и рад, что клуб уверен во мне. «Манчестер Сити» хочет стать лучшим клубом, и я разделяю это стремление, хочу быть его частью. У нас с клубом одинаковые амбиции, а это, вероятно, одна из самых важных вещей», — приводит слова Диаша пресс-служба «Манчестер Сити».

Напомним, Диаш выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года. Ранее португальский футболист играл за «Бенфику». С 2018 года защитник вызывается в национальную команду Португалии.

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