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Президент «Ростова» высказался о лимите на легионеров

Президент «Ростова» высказался о лимите на легионеров
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Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц высказался о лимите на легионеров.

«Что ещё произошло после утверждения «8+17»? Образовавшиеся вакансии заполнили россиянами, подписав контракты на 4-5 лет. Стали более активно развивать свою академию, молодёжную команду — это достаточно серьёзные вложения. Клуб получил отдачу, наша молодёжка успешно выступает в первенстве, готовит кадры для основного состава. И уверен, что через некоторое время эти молодые ребята в основу перейдут. Но оказалось, что ни о каком долгосрочном планировании речи не идёт. Прошёл год с момента принятия прежнего лимита, и нам говорят, что надо лимит отменить вообще, поменять формулу чемпионата — и благодаря этим двум решениям наши клубы успешно станут выступать в еврокубках, а сборная прибавит. Говорят также, что зарплаты российских игроков резко или в принципе упадут, а доходы клубов возрастут. «Ростов» выступает за гладкий чемпионат. Наш клуб, так же, как и болельщики, разочарован результатами в еврокубках в последние годы. Неудачно выступила сборная на Евро. Это повод для действительно серьёзного разговора, а не только для максимально простых, но при этом крайне спорных решений в виде предлагаемых реформ», — приводит слова Арутюнянца «Рейтинг Букмекеров».

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