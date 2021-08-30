Экс-игрок ЦСКА Цубер перешёл в греческий АЕК

Полузащитник немецкого «Айнтрахта» и сборной Швейцарии Стивен Цубер перешёл в АЕК на правах аренды, сообщается на официальном сайте греческого клуба. Арендное соглашение Цубера включает опцию возможного выкупа трансфера.
На прошедшем чемпионате Европы – 2020 Цубер стал лучшим ассистентом турнира, отдав четыре результативные передачи в четырёх матчах. Ранее сообщалось, что Стивен Цубер может пополнить состав новичка чемпионата Италии – «Венеции», за который выступает другой футболист, принадлежащий ЦСКА, — Арнор Сигурдссон.
Напомним, Цубер стал игроком ЦСКА в июле 2013 года, перейдя из швейцарского «Грассхоппера» за € 3,6 млн. Уже через год Стивен был продан в немецкий «Хоффенхайм» за € 3,9 млн. В составе армейцев он провёл 40 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.
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