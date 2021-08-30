До Крицюка «Зенит» хотел купить Ломаева. «Крылья» отказались отпускать вратаря

Футбольный клуб «Зенит» полностью договорился о переходе Станислава Крицюка. В ближайшее время игрок подпишет контракт с питерским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

В питерском клубе приняли решение о подписании Крицюка после того, как «Крылья Советов» отказались продавать «Зениту» голкипера Ивана Ломаева. Питерцы делали запрос в самарский клуб, но получили твёрдый отказ. После этого они решили переключиться на Крицюка и закрыли сделку.

Напомним, в мае текущего года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.