До Крицюка «Зенит» хотел купить Ломаева. «Крылья» отказались отпускать вратаря

Футбольный клуб «Зенит» полностью договорился о переходе Станислава Крицюка. В ближайшее время игрок подпишет контракт с питерским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
В питерском клубе приняли решение о подписании Крицюка после того, как «Крылья Советов» отказались продавать «Зениту» голкипера Ивана Ломаева. Питерцы делали запрос в самарский клуб, но получили твёрдый отказ. После этого они решили переключиться на Крицюка и закрыли сделку.
Напомним, в мае текущего года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.
- 30 августа 2021
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