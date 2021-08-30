Максименко высказался о попадании в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о попадании в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«Ощущения самые положительные. У каждого мальчишки со двора и каждого футболиста попасть в сборную России — это мечта. Сейчас меня вызвали, поэтому остаётся только тренироваться, доказывать. Я по поводу дебюта ничего не думаю. Моё дело — тренироваться и выкладываться на 100%, 200%. А выбор будет делать тренерский штаб.
Кафанов? У него мелочей не бывает. Каждому аспекту уделяет особое внимание. Самые положительные впечатления о нём», — приводит слова Максименко пресс-служба сборной России.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
- 30 августа 2021
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