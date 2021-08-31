38-летний Квальярелла стал самым быстрым игроком 2-го тура Серии А

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла стал самым быстрым игроком 2-го тура итальянской Серии А, информирует клубная пресс-служба в «Твиттере».

В матче 2-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (0:0) 38-летний Квальярелла совершил рывок с максимальной скоростью 35,07 км/ч — это рекорд тура.

Напомним, Квальярелла за всю карьеру сыграл в Серии А 502 матча, забил 177 голов и отдал 50 голевых передач. Начинал карьеру нападающий в «Торино», затем выступал за «Асколи», «Удинезе», «Наполи», «Ювентус» и «Сампдорию».

Дебют форварда состоялся 14 мая 2000 года, когда ему было 17 лет. Первый гол итальянец забил 21 декабря 2005 года в ворота «Тревизо».

Квальярелла стал лишь пятым нападающим в истории, которому покорилась отметка в 500 матчей чемпионата Италии. Больше него игр провели Альберто Джилардино (514), Сильвио Пиола (537), Роберто Манчини (541) и Франческо Тотти (619).