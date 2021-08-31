Ловрен: невызов Дзюбы в сборную — хорошая новость? Нет, я абсолютно от этого не счастлив

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал непопадание своего партнёра по команде, нападающего Артёма Дзюбы, в состав сборной России на ближайшие матчи.
«Невызов Дзюбы в сборную России — хорошая новость для нас? Нет. Я абсолютно от этого не счастлив. Ведь мы играем в одном клубе. Но уверен, что это лишь временно. У Артёма хорошее настроение, он много работает. Я вижу его лицо почти каждый день — это отличный парень, у которого всё будет хорошо.
Что касается проблем в игре, каждый футболист сталкивается со сложными моментами в карьере. У кого-то они проходят быстро, у кого-то — дольше. Но я в него верю. Скоро он снова начнёт забивать. И снова станет одним из лидеров команды? Да. У него есть возможности для этого. Но каждый футболист понимает, что ему никто ничего не может гарантировать. Нужно выкладываться на каждой тренировке и в каждой игре. И тогда ты будешь в составе. Всё просто», — сказал Ловрен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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