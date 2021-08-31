Ловрен: хочу, чтобы «Зенит» уважали, ведь это самый популярный российский клуб в Европе

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о предстоящем выступлении команды в Лиге чемпионов. На групповом этапе сине-бело-голубые сыграют с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё».



«Получится ли улучшить результаты? Я надеюсь на это. Шансы есть всегда. Я приехал сюда, чтобы сделать что-то важное для «Зенита». Чтобы клуб не просто выходил в Лигу чемпионов, но и проходил в плей-офф. Хочу, чтобы все уважали нас. «Зенит» ведь самый популярный, титулованный и сильный из российских клубов в Европе в последние годы. Плюс у нас в Петербурге уникальный стадион. Так что это для нас дополнительная ответственность. Хочу, чтобы нас любили и нами восхищались не только в России, но и во всей Европе.



Думаю, каждый футболист хорошего уровня хочет играть с топами. Поэтому да, я хочу сыграть с большими командами в Лиге чемпионов. Не только сыграть, но и добиться результата. Но понимаю, что мы должны для этого очень много тренироваться и биться с ними на поле», — сказал Ловрен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.