Хорватский полузащитник Никола Влашич прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Вест Хэм Юнайтед».

«Это были потрясающие три года. Я обрел много друзей, клуб стал для меня как семья. Но я хотел нового шага, новой возможности проверить свои силы в более сильном чемпионате. В футболе нужны новые вызовы, но это не меняет моих чувств к ПФК ЦСКА. Мы пережили потрясающие моменты, которые я разделил с командой, с болельщиками, со всеми сотрудниками клуба.

«Вест Хэм» сделал предложение армейцам. Я сказал, что хотел бы перейти туда, потому что, как уже упомянул, мне нужен новый вызов. Руководство с пониманием отнеслось к этому, после чего прошли переговоры и состоялся трансфер. Я благодарен за все, что для меня сделал клуб за прошедшие три года.

Мне не удастся провести прощальный матч перед фанатами? Немного жаль, но, с другой стороны, я сохраню фанатов и клуб в своем сердце. У меня осталось очень много хороших воспоминаний об этом стадионе! Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживали, на каждой выездной игре, даже в непростые времена пандемии. Когда фанаты скандировали мою фамилию, у меня мурашки по коже бежали!

Конечно, я буду следить за ЦСКА и поддерживать клуб! Буду стараться смотреть каждую игру, оставаться на связи с игроками и тренерским штабом», — приводит слова Влашича официальный сайт ЦСКА.