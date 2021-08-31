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Влашич: не терпится быстрее надеть футболку «Вест Хэма»

Влашич: не терпится быстрее надеть футболку «Вест Хэма»
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Хорватский полузащитник Никола Влашич, накануне перешедший из ЦСКА в «Вест Хэм Юнайтед», заявил, что ему не терпится надеть форму лондонского клуба.

«Я очень рад, что подписал контракт с этим замечательным клубом. Мне не терпится надеть футболку «Вест Хэма» и выкладываться на каждой тренировке и в каждой игре», — написал Влашич в своём «инстаграме».

Сегодня,31 августа, Никола Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Сумма сделки по сведениям СМИ оценивается в € 27 млн.

Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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