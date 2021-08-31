«Расскажи всему миру, сынок. Это твой дом». «МЮ» опубликовал фото Роналду и Фергюсона

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» после возвращения Криштиану Роналду опубликовала совместное фото португальского форварда с Алексом Фергюсоном, который тренировал «красных дьяволов» во времена первого периода Роналду в команде.
«Расскажи всему миру, сынок. Это твой дом», — написала пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в «Инстаграме».
Ранее Криштиану Роналду посвятил Фергюсону возвращение в «МЮ». Позже футболист сделал репост приведённого выше поста в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, португалец уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
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