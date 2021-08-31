Федун: Черчесов? Я не занимаюсь распространением слухов по принципу «хочу бабла»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на информацию о переговорах с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.



«Знаете, я не занимаюсь распространением какой-то информации, тем более слухов по принципу «хочу бабла», — приводит слова Федуна «Рейтинг букмекеров».



Ранее Sport24 сообщил, что «Спартак» рассматривает Черчесова на должность главного тренера команды, а руководство красно-белых уже даже провело предварительные переговоры со специалистом. В клубе впоследствии опровергли эту информацию.



Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации, а тренерскому штабу выплачена зарплата до конца этого года.

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