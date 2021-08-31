Переход Крала из «Спартака» в «Вест Хэм» под угрозой срыва из-за тренера сборной Чехии
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может остаться в московской команде, несмотря на информацию о предстоящем переходе в «Вест Хэм Юнайтед».
Как сообщает Evening Standard, переход 23-летнего футболиста оказался под угрозой срыва из-за главного тренера сборной Чехии Ярослава Шильгавы. Крал в настоящее время находится в расположении национальной команды, и специалист не горит желанием отпускать его для завершения сделки, поскольку испытывает кадровые проблемы.
Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.
Новость по темеИсточник: Алекс Крал перейдёт в «Вест Хэм» вслед за Влашичем
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