Переход Кунде в «Челси» на грани срыва
Поделиться
Защитник «Севильи» Жюль Кунде, вероятнее всего, не перейдёт в лондонский «Челси», информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
«Севилья» не горит желанием продавать Кунде этим летом, поэтому единственный вариант для «Челси» — погасить фиксированную сумму отступных, прописанную в контракте француза с «Севильей» — € 80 млн.
«Аристократы» не готовы идти на такие траты, поэтому трансфер с большой долей вероятности сорвётся.
Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
Новость по темеНазвана зарплата Кунде в случае перехода в «Челси»
Комментарии
- 31 августа 2021
-
17:36
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:16
-
17:12
-
17:12
-
17:10
-
16:57
-
16:55
-
16:53
-
16:49
-
16:34
-
16:33
-
16:19
-
16:02
-
15:56
-
15:55
-
15:41
-
15:30
-
15:25
-
15:18
-
15:07
-
14:52
-
14:43
-
14:23
-
14:19
-
14:08
-
14:06
-
13:53
-
13:46
-
13:39
Партнерский контент