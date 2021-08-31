Переход Кунде в «Челси» на грани срыва

Защитник «Севильи» Жюль Кунде, вероятнее всего, не перейдёт в лондонский «Челси», информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«Севилья» не горит желанием продавать Кунде этим летом, поэтому единственный вариант для «Челси» — погасить фиксированную сумму отступных, прописанную в контракте француза с «Севильей» — € 80 млн.

«Аристократы» не готовы идти на такие траты, поэтому трансфер с большой долей вероятности сорвётся.

Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.