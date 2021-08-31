«Спартак» подтвердил переход Крала в «Вест Хэм»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил, что полузащитник Алекс Крал переходит в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

«Крал уходит, он сейчас проходит медобследование. Был интерес «Аталанты» и «Сассуоло», также был клуб из Франции, но остановились на «Вест Хэме». Условия устраивают нас всех. Это платная аренда с обязательным выкупом», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

По информации The Guardian, сделка по чешскому хавбеку уже практически завершена, сейчас игрок проходит медицинское обследование перед трансфером. Речь идёт об аренде Крала в стан «молотобойцев» с последующим правом выкупа.



Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.