Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию о переговорах со «Спартаком».
«Сейчас я в Австрии, где отдыхаю с семьёй в Зеефельде. О моих контактах со «Спартаком» уже чётко высказался Леонид Федун. Всё время после моего ухода мы находимся на связи со «Спартаком», но очень не хочется, чтобы моё имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы. Тем более, она есть в клубе и без этого.
Если бы «Спартак» или какой-либо другой клуб хотел рассказать о начале переговоров со мной, то клуб бы сам это сделал», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Sport24 сообщил, что «Спартак» рассматривает Черчесова на должность главного тренера команды, а руководство красно-белых уже даже провело предварительные переговоры со специалистом. В клубе впоследствии опровергли эту информацию.
- 31 августа 2021
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