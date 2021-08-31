Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию о переговорах со «Спартаком».

«Сейчас я в Австрии, где отдыхаю с семьёй в Зеефельде. О моих контактах со «Спартаком» уже чётко высказался Леонид Федун. Всё время после моего ухода мы находимся на связи со «Спартаком», но очень не хочется, чтобы моё имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы. Тем более, она есть в клубе и без этого.



Если бы «Спартак» или какой-либо другой клуб хотел рассказать о начале переговоров со мной, то клуб бы сам это сделал», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Sport24 сообщил, что «Спартак» рассматривает Черчесова на должность главного тренера команды, а руководство красно-белых уже даже провело предварительные переговоры со специалистом. В клубе впоследствии опровергли эту информацию.