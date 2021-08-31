Тренер сборной Хорватии: Влашич готов к матчу с Россией
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал переход полузащитника ЦСКА Николы Влашича в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
«Никола вчера присоединился к нам в Москве. До этого он занимался своим трансфером. Он готов к игре. Думаю, в Англии ему будет не очень легко, так как он долгое время играл в России. Но это его решение. Уверен, его впереди ждут победы и более классные трансферы», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
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