Тренер сборной Хорватии: Влашич готов к матчу с Россией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал переход полузащитника ЦСКА Николы Влашича в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

«Никола вчера присоединился к нам в Москве. До этого он занимался своим трансфером. Он готов к игре. Думаю, в Англии ему будет не очень легко, так как он долгое время играл в России. Но это его решение. Уверен, его впереди ждут победы и более классные трансферы», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.