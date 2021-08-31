Далич: когда в сборной России нет Дзюбы, всё строится иначе

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что ожидает интересной игры от национальной команды России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«У вашей сборной теперь другой стиль. Когда в команде нет Дзюбы, всё строится иначе. Ведь раньше всё было завязано на нём: длинные передачи, забросы. Завтра мы увидим другую игру: интересную, там будет много комбинаций. Головин — самый опасный игрок, это будет серьёзной проблемой для нас. Фернандес на правом фланге тоже представляет опасность для нас. В 2018 году мы победили по пенальти, завтра тоже будет интересный матч. Очень его жду», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. Ранее стало известно, что на матч отбора ЧМ-2022 национальных команд России и Хорватии будет допущено более 20 тыс. зрителей.
- 31 августа 2021
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