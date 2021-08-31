РПЛ попросила РФС доработать предложения по формату турнира до 4 октября

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин подвёл итоги собрания клубов РПЛ.



«Мы все за инициативу РФС о проведении реформ в футболе. Все 16 клубов выступили за то, что реформы назрели и их надо проводить, но они должны проводиться комплексно — при этом речь идёт не только о формате.



Принимая во внимание доклад Hypercube по формату «Юпитер-16», предложить РФС доработать его с учётом принципиальных возражений, озвученных клубами-членами РФС. Мы установили срок: до 4 октября. Кроме того, поручить президенту РПЛ и рабочей группе, сформированной из представителей клубов, разработать и предложить альтернативные варианты формата проведения чемпионата с учётом соблюдения равных условий для клубов-членов Лиги — это тоже до 4 октября. Когда будут доработаны форматы соревнований со стороны РФС, то клубы предложат то же самое, что посчитали нужным предложить», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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