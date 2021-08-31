Хавбек «Ренна» Камавинга перешёл в «Реал»

«Реал» объявил на официальном сайте о заключении контракта с полузащитником «Ренна» Эдуарду Камавингой. Контракт 18-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Ренн» готов продать игрока в оставшиеся восемь дней трансферного окна и рассчитывает заполучить за него € 35 млн. Такое решение было принято на основании того, что футболист отказывается продлевать контракт с клубом, а его нынешнее соглашение истекает уже следующим летом.
Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако преимущественно по-прежнему играет за молодёжку. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.
- 31 августа 2021
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