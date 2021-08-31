«Динамо» пыталось купить корейского форварда «Бордо» за € 13 млн

Московское «Динамо» делало предложение «Бордо» по покупке нападающего Хван Ый Джо, сообщает GFFN.

Российский клуб предлагал за корейца € 13 млн, «Бордо» согласился, но футболист отказался переезжать в Россию. Переход Хвана в португальский «Спортинг» также не случился, потому что вингер португальцев Жоване Кабрал не перейдёт в «Бордо».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, поскольку в услугах 30-летнего француза заинтересовано московское «Динамо». Гилавоги с большой долей вероятности покинет «Вольфсбург» до конца летнего трансферного окна. Сейчас игрок контактирует с несколькими клубами из Европы и Катара. Основными претендентами на футболиста, помимо «Динамо», считаются итальянская «Венеция» и британский «Уотфорд».