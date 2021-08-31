«Барселона» начала с «Севильей» переговоры о трансфере Люка де Йонга

«Барселона» начала переговоры по трансферу нидерландского нападающего «Севильи» Люка де Йонга, сообщает As.

Представители «Барселоны» сегодня днём связались с «Севильей», чтобы подписать де Йонга, который отказался от перехода в ПСВ. Главный тренер каталонцев Рональд Куман высоко ценит форварда, потому что знает его по сборной Нидерландов. Увидев, что «Барселона» не добивалась прогресса в подписании других игроков, он предложил кандидатуру де Йонга. Стороны не уверены, что переговоры завершатся, потому что они получились спонтанными, однако диалог между клубами продолжается. Существует возможность аренды или даже обмена на Миралема Пьянича.

«Севилья» объявила о переходе форварда ПСВ Люка де Йонга летом 2019 года. Де Йонг выступал в составе эйндховенского ПСВ с 2014 года. Форвард выступает за национальную команду Нидерландов с 2011 года. Де Йонг также играл за такие команды, как «Твенте», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Ньюкасл Юнайтед».